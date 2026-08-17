Кабмін передав до Ради програму діяльності: які пріоритети

Програма діяльності уряду у встановлений законом термін передана на розгляд Верховної Ради. Зареєстровано проєкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви прем'єр-міністра України Сергія Корецького та постійного представника КМУ Тараса Мельничука у Верховній Раді у Telegram.

Програму діяльності уряду передали у Раду

Корецький зазначив, що 17 серпня було схвалено програму діяльності уряду.

"У програмі зафіксовані принципи роботи Уряду, основні цілі та конкретні завдання. Це чіткий перелік того, що має зробити Уряд. За кожним напрямом є чітка персональна відповідальність", - уточнив він.

Прем'єр подякував народним депутатам, які долучилися до підготовки та фіналізації документа.

"Розраховуємо на якнайшвидший розгляд програми парламентом", - каже він.

Основна мета програми - вистояти та перемогти у війні за Незалежність.

"Це наша спільна робота та спільна відповідальність за результат", - повідомив Корецький.

Проєкт програми у Раді

Пізніше Мельничук повідомив, що Кабіміном зареєстровано у Верховній Раді України проєкт Постанови Верховної Ради України "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України".

У реєстрі він проходить під номером 15521.