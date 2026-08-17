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Кабмин передал в Раду программу деятельности: какие приоритеты

20:47 17.08.2026 Пн
2 мин
Новое правительство очертило направления работы с персональной ответственностью
aimg Елена Бджола
Кабмин передал в Раду программу деятельности: какие приоритеты Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi)
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Программа деятельности правительства в установленный законом срок передана на рассмотрение Верховной Рады. Зарегистрирован проект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления премьер-министра Украины Сергея Корецкого и постоянного представителя КМУ Тараса Мельничука в Верховной Раде в Telegram.

Программу деятельности Кабмина передали в Раду

Корецкий отметил, что 17 августа была одобрена программа деятельности правительства.

"В программе зафиксированы принципы работы правительства, основные цели и конкретные задачи. Это четкий перечень того, что должно сделать правительство. По каждому направлению есть четкая персональная ответственность", - уточнил он.

Премьер поблагодарил народных депутатов, которые приняли участие в подготовке и финализации документа.

"Рассчитываем на скорейшее рассмотрение программы парламентом", - говорит он.

Основная цель программы - выстоять и победить в войне за Независимость.

"Это наша общая работа и общая ответственность за результат", - сообщил Корецкий.

Проект программы в Раде

Позже Мельничук сообщил, что Кабимином зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект Постановления Верховной Рады Украины "О программе деятельности Кабинета Министров Украины".

В реестре он проходит под номером 15521.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине был презентован проект программы деятельности правительства. Документ предполагает усиление обороны, ускорение евроинтеграции и не только.

Также сообщалось, что Кабмин разыскивает ресурсы для полного финансирования армии до конца года. Часть средств планируется привлечь от международных партнеров.

Кроме того, Корецкий заявил, что государство предоставит бизнесу приоритетный доступ в помещения, чтобы тот мог рассредоточить склады. Кабмин установил дедлайн для подготовки списка таких объектов.

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