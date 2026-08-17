Кабмин передал в Раду программу деятельности: какие приоритеты

Программа деятельности правительства в установленный законом срок передана на рассмотрение Верховной Рады. Зарегистрирован проект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления премьер-министра Украины Сергея Корецкого и постоянного представителя КМУ Тараса Мельничука в Верховной Раде в Telegram.

Программу деятельности Кабмина передали в Раду

Корецкий отметил, что 17 августа была одобрена программа деятельности правительства.

"В программе зафиксированы принципы работы правительства, основные цели и конкретные задачи. Это четкий перечень того, что должно сделать правительство. По каждому направлению есть четкая персональная ответственность", - уточнил он.

Премьер поблагодарил народных депутатов, которые приняли участие в подготовке и финализации документа.

"Рассчитываем на скорейшее рассмотрение программы парламентом", - говорит он.

Основная цель программы - выстоять и победить в войне за Независимость.

"Это наша общая работа и общая ответственность за результат", - сообщил Корецкий.

Проект программы в Раде

Позже Мельничук сообщил, что Кабимином зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект Постановления Верховной Рады Украины "О программе деятельности Кабинета Министров Украины".

В реестре он проходит под номером 15521.