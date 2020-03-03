Кабмин передал четыре больших объекта на приватизацию

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

На продажу выставят "Артемсоль", завод "Большевик", ГПЗКУ и "Хлеб Украины"

Кабинет министров Украины в рамках кампании по приватизации государственного имущества передал на продажу четыре больших объекта и более 400 малых. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что сегодня правительство передало рекордный 431 объект Фонда госимущества для дальнейшей приватизации. В частности, на большую приватизацию передали киевский завод "Большевик", "Государственную продовольственно-зерновую корпорацию", ГАК "Хлеб Украины" и ГП "Артемсоль".

"За 6 месяцев своей работы мы передали 961 объект на приватизацию. Для сравнения с 2008 по 2018 передано всего 93 объекта. Предприятия, которые годами генерировали проблемы и убытки, получат нового эффективного собственника, новые рабочие места ", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, в феврале Кабмин анонсировал проведение конкурса по приватизации гостиницы "Днепр". В целом, на 2020 год запланировано разблокирование большой приватизации.

До этого Фонд государственного имущества продал недостроенную базу отдыха Национального банка Украины за 17,3 млн гривен.