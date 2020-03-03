ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин передал четыре больших объекта на приватизацию

Новости » Экономика     03.03.2020 - 13:47
Кабмин передал четыре больших объекта на приватизацию
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

На продажу выставят "Артемсоль", завод "Большевик", ГПЗКУ и "Хлеб Украины"         

Кабинет министров Украины в рамках кампании по приватизации государственного имущества передал на продажу четыре больших объекта и более 400 малых. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что сегодня правительство передало рекордный 431 объект Фонда госимущества для дальнейшей приватизации. В частности, на большую приватизацию передали киевский завод "Большевик", "Государственную продовольственно-зерновую корпорацию", ГАК "Хлеб Украины" и ГП "Артемсоль".

"За 6 месяцев своей работы мы передали 961 объект на приватизацию. Для сравнения с 2008 по 2018 передано всего 93 объекта. Предприятия, которые годами генерировали проблемы и убытки, получат нового эффективного собственника, новые рабочие места ", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, в феврале Кабмин анонсировал проведение конкурса по приватизации гостиницы "Днепр". В целом, на 2020 год запланировано разблокирование большой приватизации.

До этого Фонд государственного имущества продал недостроенную базу отдыха Национального банка Украины за 17,3 млн гривен.

Рада принимает лишь каждый пятый законопроект правительства Гончарука, - КИУ
Новости Украины Кабинет Министров Украиныприватизациягосимущество
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь