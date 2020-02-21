Кабмин анонсировал проведение конкурса по приватизации гостиницы "Днепр"

Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство намерено разблокировать большую приватизацию в 2020 году

Кабинет министров Украины планирует весной провести конкурс по приватизации гостиницы "Днепр". Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Кабмин намерен в этом году разблокировать проведение большой приватизации.

"В этом году мы наконец планируем разблокировать большую приватизацию. Сейчас первый такой заметный объект - гостиница "Днепр". Если интересно, что там происходило в середине - это "жесть". То есть, черная касса в лучших традициях. Можем дать отчет и показать, что там происходило. Сейчас мы готовим нормальный конкурс, чтобы уже этой весной нормальный владелец туда зашел", - заявил Гончарук.

Напомним, в 2014 году милиция обнаружила оружие в отеле "Днепр" на Европейской площади в Киеве, где раньше находились активисты общественного движения "Правый сектор". Отметим, 1 апреля 2014-го в сопровождении правоохранителей представители "Правого сектора", которые находились в гостинице "Днепр", покинули его помещение и организовано отправились на одну из загородных баз.

Как писало РБК-Украина, Фонд государственного имущества в тестовом режиме запустил новый сайт о приватизации, который доступен по адресу privatization.gov.ua. На ресурсе собраны все объекты малой и большой приватизации, подробная информация о них, фотографии, презентации, дать аукционов и новости.

Добавим, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства провело ревизию госсектора и определило 20 первоочередных крупных и более полутысячи малых госпредприятий для приватизации.