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Кабмін передав чотири великих об'єкта на приватизацію

Новини » Економіка     03.03.2020 - 13:47
Кабмін передав чотири великих об'єкта на приватизацію
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

На продаж виставлять "Артемсіль", завод "Більшовик", ДПЗКУ і "Хліб України"

Кабінет міністрів України в рамках кампанії з приватизації державного майна передав на продаж чотири великих об'єкта і більше 400 малих. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що сьогодні уряд передав рекордний 431 об'єкт Фонду держмайна для подальшої приватизації. Зокрема, на велику приватизацію передали київський завод "Більшовик", "Державну продовольчо-зернова корпорація", ДАК "Хліб України" і ДП "Артемсіль".

"За 6 місяців своєї роботи ми передали 961 об'єкт на приватизацію. Для порівняння з 2008 по 2018 передано всього 93 об'єкти. Підприємства, які роками генерували проблеми і збитки, отримають нового ефективного власника, нові робочі місця ", - зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Нагадаємо, в лютому Кабмін анонсував проведення конкурсу з приватизації готелю "Дніпро". В цілому, на 2020 рік заплановано розблокування великої приватизації.

До цього Фонд державного майна продав недобудовану базу відпочинку Національного банку України за 17,3 млн гривень.

Рада приймає лише кожен п’ятий законопроект уряду Гончарука, - КВУ
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