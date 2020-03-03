ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Артемсоль" выставляют на приватизацию

Новости » Экономика     03.03.2020 - 12:27
"Артемсоль" выставляют на приватизацию
Фото: "Артемсоль" (artyomsalt.com)

"Артемсоль" продадут через прозрачный аукцион

Государственное предприятие "Артемсоль" выставляют на приватизацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

Гончарук отметил, что предприятие уже ранее получало штраф от Антимонопольного комитета более чем 3 млн гривен из-за манипуляций с ценой на соль.

"Более того, руководство госпредприятия являются фигурантами дел о взятках в 800 000 гривен. Правительство ставит точку в этой истории. "Артемсоль" будет приватизирована через прозрачный аукцион", - добавил Гончарук.

Напомним, в декабре 2019 года следователи ГБР разоблачили схему вымогательства 800 тысяч гривен чиновниками "Артемсоли" и сотрудниками правоохранительных органов. Взятки требовали за содействие в ускоренном перечислении денег за выполненные подрядные работы по заказу предприятия.

В ноябре 2018 года АМКУ оштрафовал "Артемсоль" за монополизм. В течение 2015 - 2016 годов "Артемсоль" применяла разные цены для покупателей по договорам купли-продажи и дилеров по дилерским контрактам.

Правительство запускает систему электронных больничных В Украине упрощают выдачу удостоверений моряка
Новости Украины АртемсольКабинет Министров Украиныприватизация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь