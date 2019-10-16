Кабмин отменил выведение Калушской ТЭЦ из госсобственности

Кабинет министров Украины на заседании 16 октября отменил решение о выведении Калушской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) из государственной собственности. Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, Кабмин отменил свое решение о передаче Калушской ТЭЦ из государственной собственности в собственность территориальной громады Калуша.

Напомним, в мае правительство тайно вывело Калушскую ТЭЦ из госсобственности. Как тогда отметил представитель президента в Кабмине Андрей Герус, ТЭЦ вывели в коммунальную собственность Калуша с выделением государственной помощи. Он также подчеркивал, что ранее мэром города был экс-министр энергетики Игорь Насалик, а данная централь фактически является единственным объектом генерации и покупателем угля, который не принадлежит ДТЭК.

Отметим, по состоянию на 16 октября отопительный сезон стартовал уже в 10 областях Украины. Кроме того, социальные объекты начали подключать к теплу в большинстве областей, исключение составляют только Черновицкая, Одесская и Херсонская области.