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Кабин назначил нового главу "Украэроруха"

Новости » Политика    15.10.2019 - 17:28
Кабин назначил нового главу "Украэроруха"
Фото: Андрей Ярмак (cfts.org.ua)

Андрей Ярмак стал исполняющим обязанности директора "Украэроруха"

Кабинет министров Украины согласовал назначение исполняющим обязанности директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины Андрея Ярмака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства опубликованого на сайте Кабмина.

Ранее Андрей Ярмак занимал должность начальника отдела авиаперевозок Министерства инфраструктуры. Кандидатуру Ярмака предложил министр инфраструктуры Украины - Владислав Криклий.

9 октября Кабинет министров уволил временно исполняющего обязанности директора "Украэроруха" Александра Доценко.

Напомним, 1 августа 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в помещениях ГП "Украэрорух" и по месту жительства его должностных лиц.

Обыски проходили в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами "Украэроруха", которые разместили более 400 млн гривен на счетах госпредприятия ПАО "Платинум Банк", признанного неплатежеспособным.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров назначил Олега Федоренко временно исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

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