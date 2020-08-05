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Кабмин определился с кандидатурой главы Кировоградской ОГА

Киев, Среда 05 августа 2020 15:14
Кабмин определился с кандидатурой главы Кировоградской ОГА
Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

Кабмин согласовал на эту должность агрария Валерия Мищенко

Кабинет министров одобрил кандидата на должность руководителя Кировоградской областной государственной администрации. Им стал Валерий Мищенко.

Об этом сообщил народный депутат Василий Мокан у себя в Facebook.

О Мищенко известно немногое. Кандидат на главу Кировоградской ОГА является аграрием. Также он числится основателем и руководителем ряда агрофирм в Кировоградской области.

Напомним, предыдущего главу области Андрея Балоня и еще одного чиновника Кировоградской ОГА задержали на крупной взятке.

Высший антикоррупционный суд арестовал Балоня и установил залог в 10 миллионов гривен.

В начале июля за экс-главу Кировоградской облгосадминистрации внесли залог.

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