Кабмін визначився з кандидатурою голови Кіровоградської ОДА

Кабмін погодив на цю посаду аграрія Валерія Міщенка
Кабінет міністрів схвалив кандидата на посаду керівника Кіровоградської обласної державної адміністрації. Ним став Валерій Міщенко.
Про це повідомив народний депутат Василь Мокан у себе в Facebook.
Про Міщенка відомо небагато. Кандидат на голову Кіровоградської ОДА є аграрієм. Також він числиться засновником і керівником низки агрофірм у Кіровоградській області.
Нагадаємо, попереднього очільника області Андрія Балоня і ще одного чиновника Кіровоградської ОДА затримали на великому хабарі.
Вищий антикорупційний суд заарештував Балоня і встановив заставу в 10 мільйонів гривень.
На початку липня за екс-главу Кіровоградської облдержадміністрації внесли заставу.