Кабмін оголосив конкурс на посади незалежних членів наглядової ради "Укренерго"

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 2 вересня Володимир Кудрицький залишив посаду голови НЕК "Укренерго". У зв'язку з цим було вирішено розпочати конкурс на призначення нового керівника компанії.

Паралельно два незалежних члени наглядової ради оператора виступили з заявою про звільнення Кудрицького, висловивши думку, що це рішення має нібито політичний підтекст.

13 вересня наглядова рада "Укренерго" призначила Олексія Брехта виконувачем обов’язків голови правління.

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