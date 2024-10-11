Кабмин объявил конкурс на должности независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго"

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 2 сентября Владимир Кудрицкий покинул пост главы НЭК "Укрэнерго". В связи с этим было решено начать конкурс на назначение нового руководителя компании.

Параллельно два независимых члена наблюдательного совета оператора выступили с заявлением об увольнении Кудрицкого, выразив мнение, что это решение имеет якобы политический подтекст.

13 сентября наблюдательный совет "Укрэнерго"назначил Алексея Брехта исполняющим обязанности главы правления.

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