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Кабмін офіційно сформував нові міністерства

Новини » Політика    03.09.2019 - 12:49
Кабмін офіційно сформував нові міністерства
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Нові міністерства з'явилися в уряді Олексія Гончарука

Кабінет міністрів України на засіданні 2 вересня офіційно сформував нові міністерства. Відповідну постанову опубліковано на урядовому порталі.

Зокрема, прийнято рішення про перейменування низки міністерств:

  • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - на Міністерство розвитку громад і територій;
  • Міністерство економічного розвитку і торгівлі - на Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;
  • Міністерство екології та природних ресурсів - на Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України;
  • Міністерство у справах ветеранів - на Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Крім того, Мінагрополітики шляхом приєдналося до нового Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства; Міненерго - до Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища; МінТОТ - до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Також уряд ліквідував Міністерство культури і Міністерство молоді і спорту, сформувавши на основі Мінінформполітики Міністерство культури, молоді та спорту України.

Цією ж постановою в новому Кабміні з'явилося Міністерство цифрової трансформації, яке реорганізовано з Державного агентства з питань електронного урядування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін передав повноваження новим міністрам. Також прем'єр Олексій Гончарук підкреслив, що перше засідання Кабміну було частково організаційним і підготовчим.

Відзначимо, напередодні також стало відомо, що засідання Кабміну тепер будуть проводитися у закритому режимі.

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