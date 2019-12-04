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Кабмин одобрил запуск работы Государственной таможенной службы

Новости » Экономика     04.12.2019 - 14:45
Кабмин одобрил запуск работы Государственной таможенной службы
Фото: Максим Нефедов (РБК-Украина)

Государственная таможенная служба получит все полномочия с 8 декабря

Кабинет министров Украины на заседании 4 декабря одобрил распоряжение, которое даст возможность новосозданной Государственной таможенной службе и ее территориальным органам начать полноценную работу. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Согласно проекту постановления, который есть в распоряжении РБК-Украина, с 8 декабря Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственной таможенного дела.

"Наконец-то мы официально запускаем работу Новой Таможни, это позволит эффективнее трансформировать таможенную сферу, реализовать запланированные инфраструктурные проекты, существенно изменить кадровый состав. Продолжаем работать над тем, чтобы перезагрузить работу службы, сломать негативный стереотип о таможне, который формировался в течение долгих лет, и перекрыть потоки контрабанды в страну", - отметил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьедов.

Напомним, в начале марта правительство одобрило запуск раздеделения Государственной фискальной службы на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую служу. По результатам конкурса главой Государственной налоговой службы был назначен Сергей Верланов.

В июле Кабинет министров назначил Максима Нефьодова главой Государственной таможенной службы.

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