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Нефьодов назначен главой Государственной таможенной службы

Новости » Экономика    05.07.2019 - 13:50
Нефьодов назначен главой Государственной таможенной службы
Фото: Максим Нефьодов (facebook.com/max.nefyodov)

До назначения Нефьодов занимал должность первого заместителя главы МЭРТ

Кабинет министров назначил Максима Нефьодова главой Государственной таможенной службы. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании, передает корреспондент РБК-Украина.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал руководителю Таможни поддержку. "Я рад, что ты принял решение подать свою кандидатуру. Когда есть хорошая репутация, все получится", - сказал он, обращаясь к Нефьодову.

Выступая на Кабмине перед своим назначением, Нефьодов предложил сократить количество региональных таможен. Такой шаг он обосновал тем, что 26 таможен превратились в отдельные "княжества", а местные таможенники слились с правоохранительными органами для содействия контрабанде.

Кабмин также принял решение уволить Максима Нефедова с поста заместителя министра экономического развития и торговли.

Как сообщало РБК-Украина, Комиссия высшего корпуса государственной службы 25 июня рекомендовала Кабинету министров назначить главой Государственной таможенной службы первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова. Заключительный этап конкурса состоялся после того, как суд снял запрет на проведение отбора руководителя новой Государственной таможенной службы.

Отметим, в начале марта правительство одобрило запуск разделения Государственной фискальной службы на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую служу. По результатам конкурса главой Государственной налоговой службы был назначен Сергей Верланов.

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