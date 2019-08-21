Кабмин завершил формирование новой налоговой службы

Фото: заседание Кабмина (Виталий Носач/РБК-Украина)

Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду

Кабинет министров принял решение о возложении на Государственную налоговую службу функций по реализации в стране налоговой политики, что позволит полноценно запустить новую налоговую службу. Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

Речь идет о функциях по реализации государственной налоговой политики, госполитики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное страхование, госполитики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты ЕСВ и законодательства по другим вопросам, контроль за соблюдением которого возложен на Государственную налоговую службу.

"Согласиться с предложением Министерства финансов о возможности обеспечения осуществления Государственной налоговой службой возложенных на нее постановлением Кабмина от 6 марта 2019 года №227 "Об утверждении положений о Государственной налоговой службе Украины и Государственной таможенной службе Украины" функций и полномочий Государственной фискальной службы, которая прекращается", - говорится в тексте документа.

Напомним, в мае глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов представил на заседании Кабинета министров стратегию развития ведомства. В частности, предлагалось провести демилитаризацию Налоговой службы.

Как писало РБК-Украина, Верланов заявлял, что в Украине проведут конкурсы на должности руководителей областных органов ГНС.

Добавим также, Государственная таможенная служба (ГТС) 16 июля получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре на основании документов, поданных главой ведомства Максимом Нефьодовым.