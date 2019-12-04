Кабмін схвалив запуск роботи Державної митної служби

Фото: Максим Нефьодов (РБК-Україна)

Державна митна служба отримає всі повноваження з 8 грудня

Кабінет міністрів України на засіданні 4 грудня схвалив розпорядження, яке дасть можливість новоствореній Державній митній службі та її територіальним органам почати повноцінну роботу. Про це повідомляє прес-служба Державної митної служби.

Згідно з проектом постанови, який є в розпорядженні РБК-Україна, з 8 грудня Державній митній службі передаються повноваження Державної фіскальної служби щодо реалізації державної митної політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні законодавства з питань державної митної справи.

"Нарешті ми офіційно запускаємо роботу Нової Митниці, це дозволить ефективніше трансформувати митну сферу, реалізувати заплановані інфраструктурні проекти, суттєво змінити кадровий склад. Продовжуємо працювати над тим, щоб перезавантажити роботу служби, зламати негативний стереотип про митницю, який формувався протягом довгих років, та перекрити потоки контрабанди в країну", - зазначив голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

Нагадаємо, на початку березня уряд схвалив запуск раздеделения Державної фіскальної служби на Державну митну службу україни та Державну податкову службу. За результатами конкурсу головою Державної податкової служби був призначений Сергій Верланов.

В липні Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова головою Державної митної служби.