Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цены на газ для ТЭС Ахметова

Правительство обязало Национальную акционерную компанию "Нафтогаз" снизить цены на газ для ТЭС Ахметова. Об этом заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По его словам, Кабмин обязал НАК продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2895 грн за тыс. м. куб.

"Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компанию НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ на "ДТЭК Востокэнерго" по цене 2895 грн за тыс. м. куб. То есть теперь компания, принадлежащая Р.Л. Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения", - подчеркнул Герус.

Герус отметил, что 8 других ТЭС, принадлежащих группе ДТЭК, продают свою электроэнергию дороже, чем электроэнергия стоит в Словакии или Беларуси.

"Компания ДТЭК сейчас продает свой уголь по цене около 100 долл/т, хотя уголь в Роттердаме стоит 50 долл/т. Никто в мире не может продавать уголь по 100 долл, только ДТЭК на "немонопольном" рынке Украины. Хотело бы население получать газ на 40% дешевле? Уверен, да. Или хотело бы убыточное коммунальное теплокоммунэнерго Смелы или Кривого Рога получать газ на 40% дешевле? Никаких сомнений. Но когда в Смеле люди мерзли и получали "космические" платежки, то никаких спецпостановлений правительства не было", - написал представитель Владимира Зеленского в Кабмине.

Новость дополняется