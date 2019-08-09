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"Нафтогаз" оспорил постановление Кабмина о ценах на газ для населения

Новости » Экономика    09.08.2019 - 17:08
"Нафтогаз" оспорил постановление Кабмина о ценах на газ для населения
Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

По этому постановлению "Нафтогаз" был вынужден снижать цены на газ

НАК "Нафтогаз Украины" обжаловала в Окружном административном суде города Киева постановление Кабинета министров о расчетах цен на газ для населения. Об этом сообщается на сайте суда.

Как отмечается в сообщении, истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 5 июня 2019 года №485 "О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 3 апреля 2019 года №293".

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 5 июня принял постановление №485, которое вводит новую формулу для расчетов цены газа для населения. Ценой газа по ПСО должна быть самая низкая цена среди четырех показателей: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже и цены по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года.

В соответствиии с постановлением правительства "Нафтогаз" уже существенно снизил цену на газ для населения в июне, июле и августе.

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