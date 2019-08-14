Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ для ТЕС Ахметова

Уряд зобов'язав Національну акціонерну компанію "Нафтогаз" знизити ціни на газ для ТЕС Ахметова. Про це заявив представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За його словами, Кабмін зобов’язав НАК продавати газ на "ДТЕК Східенерго" по ціні 2895 грн за тис. м. куб.

"Сьогодні Кабмін зобов’язав нашу з вами, тобто державну, компанію НАК "Нафтогаз України" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" по ціні 2895 грн за тис. м. куб. Тобто тепер компанія, яка належить Р.Л. Ахметову, буде купувати газ у держкомпанії приблизно на 40% дешевше, аніж зараз ціна газу для населення", - підкреслив Герус.

Герус зазначив, що 8 інших ТЕС, які належать групі ДТЕК, продають свою електроенергію дорожче, аніж електроенергія коштує у Словаччині чи Білорусі.

"Компанія ДТЕК зараз продає своє вугілля по ціні майже 100 дол/т, хоча вугілля у Роттердамі коштує 50 дол/т. Більше ніхто у світі не може продавати вугілля по 100 дол, тільки ДТЕК на "немонопольному" ринку України. Чи хотіло б населення отримувати газ на 40% дешевше? Впевнений, так. Чи хотіло би збиткове комунальне теплокомуненерго Сміли чи Кривого Рогу отримувати газ на 40% дешевше? Жодних сумнівів. Але коли у Смілі люди мерзнули та отримували "космічні" платіжки, то ніяких спец постанов уряду не було", - написав представник Володимира Зеленського у Кабміні.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз" зобов'язаний у серпні 2019 року знизити ціну на природний газ для населення ще на 265 гривень. Відповідне доручення дав прем'єр-міністр Володимир Гройсман на початку серпня.

Як писало РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" оскаржив в Окружному адміністративному суді міста Києва постанову Кабінету міністрів про розрахунки цін на газ для населення.