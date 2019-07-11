Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения в июле

Цена должна составлять 4905 грн за тысячу кубометров (без НДС, транспортировки и распределения)
НАК "Нафтогаз Украины" согласно поручению премьер-министра Владимира Гройсмана должен в июле снизить цену природного газа для населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Как напомнили в пресс-службе, согласно постановлению № 293 от 5 июня, "Нафтогаз" обязан продавать газ для населения по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок:
"Самой низкой оказалась цена Украинской энергетической биржи. Поэтому цена газа в июле для населения, без НДС без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4 905 грн за тысячу кубических метров, что меньше на 650 грн, чем цена в июне - 5 554 грн", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, в июне "Нафтогаз" после принятия постановления Кабмина снизил цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО на июнь на 11,8% до 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м.
Отметим, "Нафтогаз" пока не обнародовал новую цену на июль на газ для населения и других потребителей по ПСО. Предварительно глава "Нафтогаза" Андрей Коболев называл цену 5803 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортировки и распределения).