Уряд зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ для населення у липні

Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціна повинна становити 4905 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ, транспортування і розподілу)

НАК "Нафтогаз України" відповідно до доручення прем’єр-міністра Володимира Гройсмана зобов’язаний у липні знизити ціну природного газу для населення. Про це повідомляє прес-служба уряду.

Як нагадали в прес-службі, згідно з постановою № 293, "Нафтогаз" зобов’язаний продавати для населення газ за ціною, що є найнижчою на одному з чотирьох майданчиків:

1. Мінекономрозвитку - середня митна вартість імпортованого газу - 5 161 грн за 1 тис. куб. м без ПДВ,

2. Українська енергетична біржа - газ на липень продався за ціною 4 905 грн за 1 тис. куб. м без ПДВ,

3. "Нафтогаз" - газ для промисловості по передоплаті, що встановлена на липень 5 017 1 грн тис. куб. м без ПДВ,

4. Або за ціною ПСО, відповідно до постанови КМУ №867, що на липень розрахована як 7 185 грн 1 тис. куб. м без ПДВ.

"Найнижчою виявилася ціна Української енергетичної біржі. Тому ціна газу в липні для населення, без ПДВ без тарифів на транспортування та постачання, складе 4 905 грн за тисячу кубічних метрів, що менше на 650 грн, ніж ціна в червні 5 554 грн", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, в червні "Нафтогаз" після ухвалення постанови Кабміну знизив ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО на червень на 11,8% до 5553,89 грн за 1 тис. куб. м.

Відзначимо, "Нафтогаз" поки не оприлюднив нову ціну на липень на газ для населення та інших споживачів за ПСО. Попередньо глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв називав ціну 5803 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ, транспортування і розподілу).