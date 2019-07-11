Уряд зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ для населення у липні

Ціна повинна становити 4905 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ, транспортування і розподілу)
НАК "Нафтогаз України" відповідно до доручення прем’єр-міністра Володимира Гройсмана зобов’язаний у липні знизити ціну природного газу для населення. Про це повідомляє прес-служба уряду.
Як нагадали в прес-службі, згідно з постановою № 293, "Нафтогаз" зобов’язаний продавати для населення газ за ціною, що є найнижчою на одному з чотирьох майданчиків:
"Найнижчою виявилася ціна Української енергетичної біржі. Тому ціна газу в липні для населення, без ПДВ без тарифів на транспортування та постачання, складе 4 905 грн за тисячу кубічних метрів, що менше на 650 грн, ніж ціна в червні 5 554 грн", - йдеться в повідомленні прес-служби.
Нагадаємо, в червні "Нафтогаз" після ухвалення постанови Кабміну знизив ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО на червень на 11,8% до 5553,89 грн за 1 тис. куб. м.
Відзначимо, "Нафтогаз" поки не оприлюднив нову ціну на липень на газ для населення та інших споживачів за ПСО. Попередньо глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв називав ціну 5803 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ, транспортування і розподілу).