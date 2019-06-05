Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял постановление, которое обязывает НАК "Нафтогаз Украины" не повышать цены на газ для населения. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

В своем выступлении на заседании правительства Гройсман отметил, что обязательство Украины держать рыночные цены означает, что нельзя отказаться от импортного паритета.

"Я тут не могу ничего сделать, но когда импортные цены снижаются, то и внутренние цены для украинских потребителей должны снижаться", - сказал он.

При этом премьер заявил, что "Нафтогаз" утвердил цены на июнь и на июль, которые выше рыночных.

"Мы разработали документ, который не даст НАК злоупотреблять монопольным положениям. Они накрутили цены до 8 800 гривен по некоторым регионам Украины. Мы говорили об этом уже не раз. Газ должен стоить в июне около 8000, в июле 7700. Это коридор, который отвечает рыночной цене", - сказал он.

Принятым постановлением для выполнения специальных обязательств, возложенных на субъектов рынка природного газа, цена газа равняется минимальному значению из четырех (без НДС) по формуле: Ц = MIN (Цмерт; Цueex; Цнакпр; Цпсо). При этом:

Цмерт - это средняя таможенная стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины;

Цueex - средневзвешенная цена месячного ресурса природного газа для газового месяца продажи/поставки по результатам биржевых торгов на Товарной бирже "Украинская энергетическая биржа" в начале этого газового месяца;

Цнакпр - средняя арифметическая цена продажи/поставки природного газа НАК "Нафтогаз Украины" для промышленных потребителей при условии оплаты до периода поставки газа, которая действовала в газовом месяце, предшествующему месяцу продажи/поставки;

Цпсо - цена, рассчитанная по формуле, приведенной в пункте 12 Положения о возложении специальзных обязательств.

Текст постановления Кабмина есть в распоряжении РБК-Украина:

Как сообщало РБК-Украина, цены на газ для населения в Украине повысились с 1 июня 2019 года. По данным Ассоциации газового рынка Украины, в июне "Нафтогаз" будет отпускать газ для нужд населения по цене 6 299 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортировки, распределения), что 5,2% выше, чем в мае. Конечная цена газа должна составлять 8 627,01 грн. за 1 000 куб. м. Однако цены будут разными в каждой области.

Отметим также, что в июле "Нафтогаз" будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле - 5803 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС, транспортировки и распределения). Согласно решению Кабмина, цена газа для населения зависит от цены для промышленности в предыдущем месяце.