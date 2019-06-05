Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціни на газ для населення

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні прийняв постанову, яка зобов'язує НАК "Нафтогаз України" не підвищувати ціни на газ для населення. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

У своєму виступі на засіданні уряду Гройсман зазначив, що зобов'язання України тримати ринкові ціни означає, що не можна відмовитися від імпортного паритету.

"Я тут не можу нічого зробити, але коли імпортні ціни знижуються, то і внутрішні ціни для українських споживачів повинні знижуватися", - сказав він.

При цьому прем'єр заявив, що "Нафтогаз" затвердив ціни на червень і липень, які вище ринкових.

"Ми розробили документ, який не дасть НАК зловживати монопольним положенням. Вони накрутили ціни до 8 800 гривень по деяким регіонам України. Ми говорили про це вже не раз. Газ повинен коштувати в червні близько 8000, в липні 7700. Це коридор, який відповідає ринковій ціні", - сказав він.

Ухваленою постановою для виконання спеціальних зобов'язань, покладених на суб'єктів ринку природного газу, ціна газу дорівнює мінімальному значенню з чотирьох (без ПДВ) за формулою: Ц = MIN (Цмерт; Циеех; Цнакпр; Цпсо). При цьому:

Цмерт - середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України, за підсумками газового місяця; шо передує місяцю продажу/ постачання, яка публікується Міністерством економічного розвитку і торгівлі;

Циссх - середньозважена ціна місячного ресурсу природного газу для газового місяця продажу/постачання за результатами електронних біржових торгів на Товарній біржі "Українська енергетична біржа" до початку цього газового місяця;

Цнакпр - середня арифмстична ціна продажу/постачання природного газу акціонерним товариством "ІІаціональна аКціонерна компанія "Нафтогаз України" для промислових споживачів за умови попередньої оплати до періоду поставки газу, що діяла у газовому місяці, який передує місяцю продажу/постачання;

Цпсо - ціна, розрахована за формулою, наведеною у пункті 12 Положення про покладання спеціальзних зобов'язань.

Текст постанови Кабміну є в розпорядженні РБК-Україна:

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на газ для населення в Україні підвищилися з 1 червня 2019 року. За даними Асоціації газового ринку України у червні "Нафтогаз" буде відпускати газ для потреб населення за ціною 6 299 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ, транспортування, розподілу), що на 5,2% вище, ніж в травні. Кінцева ціна газу повинна становити 8 627,01 грн. за 1 000 куб. м. Проте ціни будуть різними в кожній області.

Відзначимо також, що в липні "Нафтогаз" буде відпускати газ для потреб населення майже на 8% дешевше - 5803 грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ, транспортування і розподілу). Згідно з рішенням Кабміну, ціна газу для населення залежить від ціни для промисловості в попередньому місяці.