Кабмин назвал реальный размер прожиточного минимума

Реальная величина прожиточного минимума в Украине в 2020 году составит около 4251 гривен. Об этом говорится в тексте проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду ко второму чтению.

В заключительных положениях проекта закона Кабинету министров поручается "принять меры по приближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно около 4251 гривен, с корректировкой размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения".

В то же время по сравнению с проектом госбюджета к первому чтению, размер прожиточного минимума не меняется.

Согласно проекту, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) вырастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.

Законопроектом предлагается установить в 2020 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года - 2027 грн, с 1 июля - 2118 грн, с 1 декабря - 2189 грн, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года - 1779 грн, с 1 июля - 1859 грн, с 1 декабря - 1921 грн;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года - 2218 грн, с 1 июля - 2318 грн, с 1 декабря - 2395 грн;

трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года - 2102 гривны, с 1 июля - 2197 грн, с 1 декабря - 2270 грн;

лиц, которые потеряли работоспособность: с 1 января 2020 года - 1638 грн, с 1 июля - 1712 гривны, с 1 декабря - 1769 грн

В то же время предлагается установить, что в 2020 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно закону Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц - 25%; для детей: с 1 января 2020 года - 85%, с 1 июля 2020 года -130%; для лиц, которые потеряли работоспособность, и инвалидов - 100% соответствующего прожиточного минимума

Как сообщало РБК-Украина, прожиточный минимум для лиц, которые потеряли работоспособность, с 1 июля 2019 года повышена на 67 грн до 1564 грн. Это первое повышение минимальной пенсии в этом году. С 1 декабря прожиточный минимум вырастет еще на 74 грн до 1638 грн. Таким образом, минимальная пенсия вырастет в этом году на 9%, что должно превысить плановый уровень инфляции (7,4%).

Отметим, что минимальная пенсия в Украине выросла на 9% и в 2018 году - до 1497 грн. Однако инфляция составила 9,8% (декабрь к декабрю).