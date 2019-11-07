Кабмін назвав реальний розмір прожиткового мінімуму

Реальна величина прожиткового мінімуму в Україні у 2020 році становитиме близько 4251 гривень. Про це йдеться в тексті проекту закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (проект №2000), який Кабінет міністрів подав до Верховної ради до другого читання.

У прикінцевих положення до проекту закону Кабінету міністрів доручається "здійснити заходи щодо наближення у 2020 році розміру прожиткового мінімуму до його реальної величини, яка може становити розрахунково близько 4251 гривню, з відповідним коригуванням розміру прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення".

У той же час в порівнянні з проектом держбюджету до першого читання, розмір прожиткового мінімуму не змінюється.

Згідно з проектом, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2020 році на 8% - з 1638 грн до 1769 грн.

Законопроектом пропонується установити у 2020 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року - 2027 грн, з 1 липня - 2118 грн, з 1 грудня - 2189 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року - 1779 грн, з 1 липня - 1859 грн, з 1 грудня - 1921 грн;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року - 2218 грн, з 1 липня - 2318 грн, з 1 грудня - 2395 грн;

працездатних осіб: з 1 січня 2020 року - 2102 гривні, з 1 липня - 2197 грн, з 1 грудня - 2270 грн;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року - 1638 грн, з 1 липня - 1712 гривні, з 1 грудня - 1769 грн.

У той же час пропонується встановити що у 2020 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 25%; для дітей: з 1 січня 2020 року - 85%, з 1 липня 2020 року -130%; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100% відповідного прожиткового мінімуму.

Як повідомляло РБК-Україна, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 липня 2019 року підвищено на 67 грн до 1564 грн. Це перше підвищення мінімальної пенсії в цьому році. З 1 грудня прожитковий мінімум зросте ще на 74 грн до 1638 грн. Таким чином, мінімальна пенсія зросте цього року на 9%, що повинно перевищити плановий рівень інфляції (7,4%).

Зазначимо, мінімальна пенсія в Україні зросла на 9% і у 2018 році - до 1497 грн. Однак інфляція склала 9,8% (грудень до грудня).