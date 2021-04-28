Кабмин назвал причину увольнения Коболева из "Нафтогаза"

Кабинет министров официально заявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Официальной причиной увольнения Коболева стала его неудовлетворительная работа.
Об этом говорится на сайте кабмина.
Как пояснили в правительстве, в 2020 году ущерб группы компаний "Нафтогаз" составил 19 млрд гривен, тогда как финансовый план компании предусматривал получение 11,5 млрд гривен прибыли.
"Соответствующий финансовый план был предложен самим руководством НАК "Нафтогаз Украины" в декабре 2020 года. По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной", - заявили в Кабмине.
Напомним, сегодня появилась информация об увольнении Андрея Коболева из "Нафтогаза". В то же время в "Нафтогазе" официально не комментировали это, а источник РБК-Украина рассказал, что процедура увольнения якобы была нарушена.
Сам Коболев отреагировал на увольнение, заявив, что узнал о нем из новостей и заявлений о своей отставке не писал.
Как писало РБК-Украина, Кабмин уже назначил нового главу "Нафтогаза". Компанию возглавил Юрий Витренко, который до этого был исполняющим обязанности министра энергетики.