Кабмін назвав причину звільнення Коболєва з "Нафтогазу"

Кабінет міністрів офіційно заявив про звільнення Андрія Коболєва з посади глави правління НАК "Нафтогаз України". Офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Як пояснили в уряді, у 2020 році збиток групи компаній "Нафтогаз" склав 19 млрд гривень, тоді як фінансовий план компаній передбачав отримання 11,5 млрд гривень прибутку. "Відповідний фінансовий план був запропонований самим керівництвом НАК "Нафтогаз України" у грудні 2020 року. За результатами засідання загальних зборів акціонерів роботу наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році визнано незадовільною", - заявили в Кабміні.