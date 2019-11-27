Кабмин назначил языкового омбудсмена

Кабинет министров назначил Татьяну Монахову Уполномоченным по защите государственного языка. Об этом написал нардеп Алексей Гончаренко на Telegram-канале.

Ранее Министерство культуры, молодежи и спорта Украины внесло на рассмотрение Кабинета Министров кандидатуру Монаховой.

"Уполномоченным по защите государственного языка Кабмин назначил Монахову Татьяну Васильевну", - написал Гончаренко.

Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Ранее РБК-Украина сообщало, что "языковой закон" вступил в силу 16 июля, через два месяца после опубликования. Так, документ вступает в силу через два месяца после опубликования, которое состоялось 16 мая 2019 года.

Напомним, Секретариат уполномоченного Верховной рады з прав человека Людмилы Денисовой объявил конкурс на должность омбудсмена по защите государственного языка.