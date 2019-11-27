Кабмін призначив мовного омбудсмена

Кабінет міністрів призначив Тетяну Монахову Уповноваженим по захисту державної мови. Про це написав нардеп Олексій Гончаренко на Telegram-каналі.

Раніше Міністерство культури, молоді та спорту України внесло на розгляд Кабінету Міністрів кандидатуру Монахової.

"Уповноваженим щодо захисту державної мови Кабмін призначив Монахову Тетяну Василівну", - написав Гончаренко.

Монахова народилася 2 липня 1980 року в Миколаєві. У 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. В. Сухомлинського за фахом "Учитель української мови і літератури та англійської мови та зарубіжної літератури".

Посада мовного омбудсмена передбачена законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "мовний закон" набув чинності 16 липня, через два місяці після опублікування. Так, документ набирає чинності через два місяці після опублікування, яке відбулося 16 травня 2019 року.

Нагадаємо, Секретаріат уповноваженого Верховної ради з прав людини Людмили Денисової оголосив конкурс на посаду омбудсмена із захисту державної мови.