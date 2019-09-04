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Денисова назвала имя будущего языкового омбудсмена

Новости » Политика    04.09.2019 - 20:34
Денисова назвала имя будущего языкового омбудсмена
Тарас Креминь (фото denisovaombudsman)

В конкурсе на должность языкового омбудсмена победил Тарас Креминь

Комиссия от секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека выбрала Тараса Креминя кандидатом на должность омбудсмена по защите государственного языка. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Отмечается, что было подано 14 пакетов документов. К конкурсу допустили 11 кандидатов, поскольку у остальных были проблемы с документацией. Комиссия большинством голосов рекомендовала для представления Кабинету министров Украины кандидатуру Креминя Тараса.

Отмечается, что Тарас Креминь по специальности учитель украинского языка и литературы, английского языка и зарубежной литературы. Он является соавтором законов "Об образовании", "О среднем образовании", а также "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Отметим, должность языкового омбудсмена предусмотрена законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Напомним, Секретариат уполномоченного Верховной рады з прав человека Людмилы Денисовой объявил конкурс на должность омбудсмена по защите государственного языка. С целью обеспечения открытости и беспристрастности при определении такой кандидатуры в секретариате Уполномоченного открыто конкурс для подачи заявлений от претендентов на должность для дальнейшего отбора и внесения предложения в Кабмин.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "языковой закон" вступил в силу 16 июля, через два месяца после опубликования. Так, документ вступает в силу через два месяца после опубликования, которое состоялось 16 мая 2019 года.

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