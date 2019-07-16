В Италии допросили помощника вице-премьера по делу о финансировании от РФ

Фото: Джанлука Савоини и Маттео Сальвини (interaffairs.ru)

Джанлука Савоини отказался давать показания прокурорам

Итальянские прокуроры допросили Джанлуку Савоини, помощника главы итальянского МВД и вице-премьера Маттео Сальвини, подозреваемого в коррупции по делу о предполагаемом финансировании ультраправой партии "Лига Севера" Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Савоини был допрошен в понедельник, 15 июля, в связи с обвинениями в попытках скрыть российское финансирование "Лиги".

Он отказался давать показания прокурорам.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что голос Савоини был идентифицирован на записи секретных переговоров в одном из московских отелей.

Напомним, политики из ультраправой партии "Лига Севера" вице-премьера Италии Маттео Сальвини якобы вели переговоры о финансировании с представителями Кремля и планировали получить около 65 миллионов долларов от поставок нефти.

Согласно информации СМИ, во время визита в Москву в октябре 2018 года Маттео Сальвини его помощник Джанлука Савоини организовал встречу с неназванными высокопоставленными чиновниками Кремля, на которой итальянцы пытались договориться о поставках российской нефти в течение одного года стоимостью 1,5 миллиарда долларов, четыре процента от которых якобы должна была получить "Лига Севера".