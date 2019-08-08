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У Денисовой начали поиски "языкового омбудсмена"

Новости » Политика    08.08.2019 - 15:25
У Денисовой начали поиски "языкового омбудсмена"
Иллюстративное фото (УНИАН)

Документы от кандидатов принимаются до 30 августа

Секретариат Уполномоченного Верховной рады з прав человека Людмилы Денисовой объявил конкурс на должность омбудсмена по защите государственного языка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Как сообщается, с целью обеспечения открытости и беспристрастности при определении такой кандидатуры в секретариате Уполномоченного открыто конкурс для подачи заявлений от претендентов на должность для дальнейшего отбора и внесения предложения в Кабмин.

"Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусмотрено предоставление Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека в Кабинет министров Украины на должность Уполномоченного по защите государственного языка (часть вторая статьи 50)", - говорится в сообщении. 

Требования к кандидатуре на должность Уполномоченного по защите государственного языка содержатся в статье 50 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Отмечается, что документы от кандидатов на должность принимаются до 30 августа. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что "языковой закон" вступил в силу во вторник, 16 июля, через два месяца после опубликования. Так, документ вступает в силу через два месяца после опубликования, которое состоялось 16 мая 2019 года. Однако некоторые нормы вступят в силу с отсрочкой.

Кроме того, в ходе встречи с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады в Торонто президент Украины Владимир Зеленский пообещал защищать украинский язык.

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