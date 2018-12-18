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Кабмин назначил заместителя министра финансов

Новости » Политика    18.12.2018 - 17:01
Кабмин назначил заместителя министра финансов
Фото: Василий Шкураков (stockworld.com.ua)

Василий Шкураков назначен заместителем министра финансов

Кабинет министров Украины сегодня, 18 декабря, назначил Василия Шкуракова заместителем министра финансов Оксаны Маркаровой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Сообщается, что Шкураков будет координировать вопросы внутреннего долга, государственных и местных гарантий, а также финансирование промышленности и фискальные риски.

В ведомстве отметили, что "назначение нового заместителя позволит команде Минфина быстро реагировать на актуальные вызовы и более эффективно внедрять необходимые реформы в стране".

Шкураков в 2005 году окончил государственный университет экономики и финансов, где получил степень магистра по специальности "Финансы". В течение 2005 - 2017 годов работал на различных должностях в Министерстве финансов Украины. В июне 2017 году уволился по собственному желанию с должности директора Департамента долговой политики Министерства финансов. С 2017 года по декабрь 2018 года работал в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам частного акционерного общества "Укргидроэнерго".

Напомним, в конце ноября Верховная рада Украины назначила Оксану Маркарову министром финансов. За соответствующее решение проголосовали 242 народных депутата.

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