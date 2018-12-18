Кабмін призначив заступника міністра фінансів

Фото: Василь Шкураков (stockworld.com.ua)

Василь Шкураков призначений заступником міністра фінансів

Кабінет міністрів України сьогодні, 18 грудня, призначив Василя Шкуракова заступником міністра фінансів Оксани Маркарової. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Повідомляється, що Шкураков буде координувати питання внутрішнього боргу, державних і місцевих гарантій, а також фінансування промисловості та фіскальні ризики.

У відомстві зазначили, що "призначення нового заступника дозволить команді Мінфіну швидко реагувати на актуальні виклики і більш ефективно впроваджувати необхідні реформи в країні".

Шкураков у 2005 році закінчив державний університет економіки і фінансів, де отримав ступінь магістра за спеціальністю "Фінанси". Протягом 2005 - 2017 років працював на різних посадах у Міністерстві фінансів України. У червні 2017 році звільнився за власним бажанням з посади директора Департаменту боргової політики Міністерства фінансів. З 2017 року по грудень 2018 року працював на посаді заступника генерального директора з економіки та фінансів приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго".

Нагадаємо, в кінці листопада Верховна рада України призначила Оксану Маркарову міністром фінансів. За відповідне рішення проголосували 242 народних депутата.