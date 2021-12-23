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Кабмин назначил поставщика "последней надежды" на рынке э/э на 2022 год

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Украина, Четверг 23 декабря 2021 13:57
Кабмин назначил поставщика "последней надежды" на рынке э/э на 2022 год Фото: правительство назначило "Укринтерэнерго" поставщиком "последней надежды" еще на год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины продлил срок выполнения государственным предприятием внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" обязанности поставщика "последней надежды" без проведения конкурса до 31 декабря 2022 года. Кабмин внес изменения в свое распоряжение в 2018 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 23 декабря, которое транслировалось на Youtube.

По закону о рынке электроэнергии соглашение с поставщиком "последней надежды" гарантирует поставки в течение 90 дней, если потребитель не заключил договор с поставщиком универсальных услуг.

Напомним, 12 декабря 2018 года Кабинет министров Украины определил госпредприятие внешнеэкономической деятельности поставщиком "последней надежды". Согласно распоряжению, "Укринтерэнерго" определили поставщиком "последней надежды" с 1 января 2019 года по 1 января 2021 года. Решение принято для обеспечения бесперебойных поставок электроэнергии.

Отметим, в 2018 году Кабмин также назначил "Укринтерэнерго" поставщиком "последней надежды" без проведения конкурса.

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