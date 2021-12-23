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Кабмін призначив постачальника "останньої надії" на ринку е/е на 2022 рік

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Україна, Четвер 23 грудня 2021 13:57
Кабмін призначив постачальника "останньої надії" на ринку е/е на 2022 рік Фото: уряд призначив "Укрінтеренерго" постачальником "останньої надії" ще на рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України продовжив термін виконання державним підприємством зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" обов'язків постачальника "останньої надії" без проведення конкурсу до 31 грудня 2022 року. Кабмін вніс зміни у своє розпорядження 2018 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 23 грудня, яке транслювалося на Youtube.

За законом про ринок електроенергії угоду з постачальником "останньої надії" гарантує поставки протягом 90 днів, якщо споживач не уклав договір з постачальником універсальних послуг.

Нагадаємо, 12 грудня 2018 року Кабінет міністрів України визначив держпідприємство зовнішньоекономічної діяльності постачальником "останньої надії". Згідно з розпорядженням, "Укрінтеренерго" визначили постачальником "останньої надії" з 1 січня 2019 року по 1 січня 2021 року. Рішення прийнято для забезпечення безперебійних поставок електроенергії.

Відзначимо, у 2018 році Кабмін також призначив "Укрінтеренерго" постачальником "останньої надії" без проведення конкурсу.

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Кабінет Міністрів України
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