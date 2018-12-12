"Укринтерэнерго" стало поставщиком электроэнергии "последней надежды"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Компания будет поставщиком "последней надежды" до 2021 года

Кабинет министров Украины определил госпредприятие внешнеэкономической деятельности поставщиком "последней надежды". Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно распоряжению, "Укринтерэнерго" определили поставщиком "последней надежды" с 1 января 2019 года по 1 января 2021 года. Решение принято для обеспечения бесперебойных поставок электроэнергии. Отметим, по закону о рынке электроэнергии соглашение с поставщиком "последней надежды" гарантирует поставки в течение 90 дней, если потребитель не заключил договор с поставщиком универсальных услуг.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, Кабмин утвердил условия проведения конкурса на поставщика "последней надежды" только сегодня, однако парламент ранее принял законодательные изменения, которые устанавливали окончательный срок отделения распределения электроэнергии от поставок на 1 января 2019 года. Таким образом, "Укринтерэнерго" определили таким поставщиком вне конкурса.

Кроме того, на сегодняшнем заседании была одобрена процедура конкурса по отбору поставщика универсальных услуг.