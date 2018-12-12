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Кабмин определил условия отбора поставщиков электроэнергии

Новости » Энергетика    12.12.2018 - 12:50
Кабмин определил условия отбора поставщиков электроэнергии
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Одобрена процедура конкурса по отбору поставщика универсальных услуг

Кабинет министров Украины утвердил условия проведения конкурсов по отбору поставщиков электроэнергии - поставщиков универсальных услуг и "последней надежды". Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

На сегодняшнем заседании правительство утвердило порядки проведения конкурса по определению поставщика универсальных услуг и конкурса по отбору поставщика "последней надежды". В частности, определены условия формирования соответствующих конкурсных комиссий, процедура конкурса, а также установлены квалификационные требования к поставщикам универсальных услуг и поставщикам "последней надежды".

Отметим, принятые постановления в случае с универсальными услугами позволят с помощью конкурса определить компанию, которая гарантированно будет обеспечивать электроэнергией бытовых и малых не бытовых потребителей. Вторым постановлением регламентируется отбор поставщика "последней надежды", который будет поставлять электроэнергию в случае банкротства или ликвидации действующего поставщика.

 

 

 

Фото: постановления Кабмина

Напомним, согласно опубликованному Минэкономразвития консенсус-прогнозу, тарифы на природный газ для населения вырастут на 22,9%, на горячую воду, отопление - на 20% , на электроэнергию - на 10%.

 

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