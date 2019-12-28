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Кабмин назначил нового заместителя главы Минздрава

Новости » Политика     28.12.2019 - 19:17
Кабмин назначил нового заместителя главы Минздрава
Фото: Кабмин (РБК-Украина)

Операционный директор Into-Sana Дмитрий Луфер назначен заместителем министра

Кабинет министров Украины назначил операционного директора Into-Sana Дмитрия Луфера заместителем министра здравоохранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства.

По данным "Думской", одесская медкомпания "Инто-Сана" формально принадлежит американской компании, но остается в собственности семьи экс-депутата Юрия Крука, которая участвовала в избирательной кампании Владимира Зеленского.

Как известно, постановлением от 18 декабря 2019 года правительство увеличило до 6 количество заместителей министра здравоохранения.

Напомним, 20 ноября заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук уволен с должности. Загрийчук сам подал заявление об увольнении.

Недавно Кабинет министров Украины на заседании принял ряд кадровых решений. Заместитель министра здравоохранения стал Виктор Ляшко.

Ранее парламент принял во втором чтении законопроект №2428 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о безотлагательных мерах в сфере здравоохранения". Предусмотрено установить льготный период для преобразования учреждений здравоохранения из бюджетных учреждений в казенные и коммунальные некоммерческие предприятия.

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