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Кабмін призначив нового заступника керівниці МОЗ

Новини » Політика     28.12.2019 - 19:17
Кабмін призначив нового заступника керівниці МОЗ
Фото: Кабмін (РБК-Україна)

Операційний директор Into-Sana Дмитро Луфер призначений заступником міністра

Кабінет міністрів України призначив операційного директора Into-Sana Дмитра Луфера заступником міністра охорони здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду.

Медійна компанія Into-Sana формально належить американським компаніям, однак підпорядковується Всеукраїнському Союзу Крука, який брав участь у передвиборній кампанії Зеленського.

Як відомо, постановою від 18 грудня 2019 року уряд збільшив до 6 кількість заступників міністра охорони здоров'я.

Нагадаємо, 20 листопада заступник міністра охорони здоров'я Михайло Загрійчук звільнений з посади. Загрійчук сам подав заяву про звільнення.

Нещодавно Кабінет міністрів України на засіданні прийняв ряд кадрових рішень. Заступник міністра охорони здоров'я став Віктор Ляшко.

Раніше парламент ухвалив у другому читанні законопроект №2428 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров'я". Передбачено встановити пільговий період для перетворення закладів охорони здоров'я з бюджетних установ у казенні та комунальні некомерційні підприємства.

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