Кабмин назначил нового представителя правительства в Раде

Кабинет министров Украины во время сегодняшнего заседания назначил нового представителя правительства в Верховной раде вместо Елены Шуляк, которая подала в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу народного депутата Виктории Сюмар в Facebook.

По словам Сюмар, новым представителем Кабмина в парламенте был назначен народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан.

Нардеп является заместителем председателя парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта, а также председателем подкомитета по вопросам национально-патриотического воспитания.

Напомним, сегодня представитель Кабинета министров Украины в Верховной раде Шуляк подала в отставку. Свою отставку Шуляк объяснила тем, что представляла в парламенте правительство предыдущего премьера Алексея Гончарука.

Как писало РБК-Украина, Шуляк была назначена представителем правительства в Верховной раде 15 ноября 2019 года. Она также является заместителем председателя парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Кроме того, сегодня в Верховной раде появился текст законопроекта №3195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета министров Украины".