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Назначен и.о. министра образования и науки

Новости » Политика     10.03.2020 - 11:58
Назначен и.о. министра образования и науки
Фото: Юрий Полюхович (mon.gov.ua)

Полюхович временно возглавил министерство

Кабинет министров Украины назначил Юрия Полюховича и.о. министра образования и науки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сообщается, что сегодня Кабинет министров провел заседание, на котором возложил временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины на Юрия Полюховича.

До этого он с сентября 2019 занимал должность первого заместителя министра образования и науки Анны Новосад. Работу в МОН совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко магистерского курса "История цивилизаций доколумбовой Америки".

С 2014 до 2016 года был советником министра на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию "Украинская научно-исследовательская фундация".

В течение 2014-2016 был научным сотрудником (постдокторантура) Университета штата Калифорния, Чико (США). Работал также в Национальном институте антропологии и истории (Мексика). Имеет опыт работы в частных компаниях, в которых, в частности, занимался вопросами развития инноваций.

Напомним, на прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку Кабинет министров Алексея Гончарука, в правительстве которого министром образования и науки была Новосад.

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