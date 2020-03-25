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Кабмін призначив нового в.о міністра освіти і науки

Новини » Політика     25.03.2020 - 15:21
Кабмін призначив нового в.о міністра освіти і науки
Фото: Любомира Мандзій (facebook.com lmandziy)

Міністерство освіти та науки тимчасово очолила Любомира Мандзій

Любомира Мандзій призначена тимчасово виконуючою обов’язки міністра освіти і науки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОН.

Повідомляється, що рішення про призначення Мандзій було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду, 25 березня.

"Це дуже велика відповідальність. У зв’язку з пандемією коронавірусу та всеукраїнським карантином перед Міністерством стоїть безліч нагальних викликів та проблем. І найважливіше - ми не маємо часу на повільні рішення: нам потрібно реагувати тут і зараз, вирішити питання закінчення навчального року, проведення вступної кампанії та багато іншого", - відзначила в.о. глави МОН.

З минулого року Мандзій працювала заступником екс-міністра освіти та науки Ганни Новосад. 10 березня Новосад на посаді змінив Юрій Полюхович. З вересня 2019 року, як і Мандзій, він працював першим заступником Новосад.

Нагадаємо, за останні два тижні уряд призначив двох виконуючих обов’язки глав українських міністерств: Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища та Міністерства культури.

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