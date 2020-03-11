Кабмин назначил нового главу ГАСИ

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании назначил нового председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу народного депутата Виктории Сюмар в Facebook.

По словам Сюмар, на закрытом заседании в среду, 11 марта, правительство назначило новым руководителем ГАСИ Юрия Васильченко.

Ранее Васильченко находился на должности начальника отдела по вопросам обследования и паспортизации Управления лицензирования, обследования и паспортизации ГАСИ.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщал, что на этой неделе Кабмин проведет реформу ГАСИ. Шмыгаль отмечал, что правительство работает над ликвидацией самых коррупционных органов.

До этого президент Владимир Зеленский заявлял, что ГАСИ будет ликвидирована в ближайшие две недели. При этом глава государства добавил, что ГАСИ является одной из самых коррумпированных организаций в стране.

Добавим, что о ликвидации ГАСИ в правительстве заговорили еще летом 2019 года. В Кабмине для этого даже была создана рабочая группа из специалистов неправительственных организаций: BRDO, IDLO, Реанимационного пакета реформ, Конфедерации строителей и других.