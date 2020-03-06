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Шмыгаль: на следующей неделе правительство проведет реформу ГАСИ

Новости » Политика     06.03.2020 - 21:46
Шмыгаль: на следующей неделе правительство проведет реформу ГАСИ
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

По словам Дениса Шмыгаля, правительство работает над ликвидацией наиболее коррупционных органов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на следующей неделе правительство проведет реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, правительство работает над ликвидацией наиболее коррупционных органов.

"Сегодня мы работаем над ликвидацией наиболее коррупционных органов. В ближайшее время, президент говорил на протяжении двух недель, думаю на следующей неделе мы проведем реформу Государственной архитектурной инспекции", - заявил премьер.

По его словам, есть еще ряд органов, которые являются коррупционными и подлежат либо ликвидации, либо реформированию.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция будет ликвидирована в ближайшие две недели. При этом он добавил, что ГАСИ является одной из наиболее коррумпированных организаций в стране.

Кроме того, о ликвидации ГАСИ в Кабинете министров заговорили еще летом 2019 года. Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ даже создало рабочую группу из специалистов неправительственных организаций: BRDO, IDLO, Реанимационного пакета реформ, Конфедерации строителей и других.

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Новости Украины ГАСИДенис Шмыгаль
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