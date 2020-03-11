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Кабмін призначив нового голову ДАБІ

Новини » Політика     11.03.2020 - 14:19
Кабмін призначив нового голову ДАБІ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ДАБІ очолив Юрій Васильченко

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засідання призначив нового голову Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку народної депутатки Вікторії Сюмар у Facebook.

За словами Сюмар, на закритому засіданні у середу, 11 березня, уряд призначив новим очільником ДАБІ Юрія Васильченка.

Раніше Васильченко перебував на посаді начальника відділу з питань обстеження та паспортизації Управління ліцензування, обстеження та паспортизації ДАБІ.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що цього тижня Кабмін проведе реформу ДАБІ. Шмигаль зазначав, що уряд працює над ліквідацією найбільш корупційних органів.

До цього президент Володимир Зеленський заявляв, що ДАБІ буде ліквідована в найближчі два тижні. При цьому глава держави додав, що ДАБІ є однією з найбільш корумпованих організацій в країні.

Додамо, що про ліквідацію ДАБІ в уряді заговорили ще влітку 2019 року. У Кабміні для цього навіть було створено робочу групу з фахівців неурядових організацій: BRDO, IDLO, Реанімаційного пакета реформ, Конфедерації будівельників та інших.

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