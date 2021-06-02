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Кабмин назначил нового главного санврача

Автор: Владислав Красинский

Кабинет министров Украины назначил нового санитарного врача. Им стал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабмине.

"Кузин назначен заместителем министра здравоохранения - главным санитарным врачом", - сообщил источник.

Отметим, что Игорь Кузин был и. о. гендиректора Центра общественного здоровья. На посту руководителя он находился с 2019 по 2021 год, а затем стал заместителем нового главы ЦОЗ.

Напомним, сегодня Кабмин назначил двух заместителей нового министра здравоохранения Виктора Ляшко. Ими стали Игорь Кузин и Петр Емец.

Кроме того, ранее Ляшко говорил, что намерен сменить половину руководящего состава Минздрава, то есть троих из шести заместителей. А также сформировать коллегию при министерстве.

Ранее Кабинет министров уволил двух заместителей здравоохранения, которые работали с Максимом Степановым. В частности, по собственному желанию уволили Светлану Шаталову, а также Игоря Иващенко, который занимал должность замминистра по вопросам европейской интеграции.

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