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Кабмин назначил главу Государственной инспекции архитектуры и градостроительства

Автор: РБК-Украина

Председателем Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ) назначили Семена Кривоноса. Решение утвердили 19 мая во время заседания Кабмина.

Об этом сообщили в пресс-службе Минрегиона.

Кривонос был определен победителем конкурса на должность председателя ГИАГ решением правительства от 28 апреля 2021 года.

"Образована Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины - единственный центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и надзора", - отмечают в министерстве.

Исполнение полномочий ГИАГ в полном объеме может осуществляться после того, как на работу будет принято 30% сотрудников (утверждена предельная численность – 660 человек).

Напомним, 13 марта 2020 года президент Владимир Зеленский анонсировал ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Напомним, в конце апреля 2021-го была представлена концепция документа. Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов анонсировал, что законопроект о ликвидации ГАСИ зарегистрируют в ВР в мае.

РБК-Украина писало, что в мае в Верховной Раде создали рабочую группу для доработки законопроекта о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.

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