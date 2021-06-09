Кабмин назначил еще одного замглавы Минздрава

Александр Комаріда назначен заместителем министр здравоохранения Украины. В Минздраве он занимал должность генерального директора Директората фармацевтического обеспечения.
Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook.
"Правительство только что назначило еще одного заместителя министра здравоохранения! Александр Комарида, поздравляю в команде! К работе", - написал Ляшко.
До назначения Комарида занимал должность генерального директора Директората фармацевтического обеспечения Министерства здравоохранения Украины.
Неделю назад Кабинет Министров Украины назначил нового санитарного врача. Им стал заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.
Также 2 июня правительство назначило двух заместителей нового министра здравоохранения Виктора Ляшко. Ими стали Игорь Кузин и Петр Емец.
Ранее Ляшко говорил, что намерен сменить половину руководящего состава Минздрава, то есть трех из шести заместителей. А также сформировать коллегию при Министерстве.
До этого Кабинет Министров уволил двух заместителей здравоохранения, работавших с Максимом Степановым. В частности, по собственному желанию уволили Светлану Шаталову, а также Игоря Иващенко, который занимал должность заместителя министра по вопросам европейской интеграции.